СМИ: Виталий Мутко заявил, что на обеспечение жильем всех пострадавших от наводнения в Приангарье уйдет больше года

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области, пострадавшие от наводнения, должны получить новое жилье к октябрю 2020 года, а объем средств, который необходим для восстановления инфраструктуры региона, оценивается в 17 миллиардов рублей. Часть из них может быть выделена из госказны. Об этом пишет rosbalt.ru со ссылкой на Виталия Мутко.

По словам председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области, суммарный ущерб оценивается в 35 миллиардов рублей, это «расчетная цифра». Правительство России уже выделило региону 14 миллиардов на капремонт жилого фонда и около 10,5 миллиардов – на строительство или приобретение жилья. Дефицит составляет 20 миллиадов.

Виталий Мутко заявил, что до конца года Иркутская область получит 3 миллиарда. Следовательно, необходимо будет еще 17 миллиардов рублей.