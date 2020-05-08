СМИ: вопрос о продлении нерабочих дней в России из-за коронавируса рассмотрят 11 мая

Интернет, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник, 11 мая проведет совещание, где будет рассматриваться вопрос о продлении выходных дней в РФ в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на РИА-Новости сообщают argumenti.ru.

Так Дмитрий Песков дал ответ на вопрос, нужно ли ждать новое решение Владимира Путина по режиму нерабочих дней.

Ранее глава российского государства Владимир Путин своим указом сделал нерабочими днями 6, 7 и 8 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.