СМИ: якутский шаман Александр Габышев по факту декабрьского задержания подал жалобу в ЕСПЧ

Якутия, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова .

– Александр Габышев подал жалобу о нарушении его прав 10 декабря, когда он и двое его сторонников были незаконно задержаны, – отметил правозащитник.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники шамана – Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

Напомним, в сентябре 2019 года Александра Габышева задержали на трассе «Байкал» в Бурятии и направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения «экспертных мероприятий». Суд избрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Позднее сторонников якутского шамана, которые продолжили дело своего наставника, задержали в Иркутске, но затем, взяв с них объяснения, отпустили и те отправились дальше.

В декабре Александр Габышев возобновил свой «поход в Москву» и снова был задержан. На него завели два уголовных дела – по признакам призывов к экстремизму и применения насилия к представителю власти.