|Общество
|11.12.2019
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СМИ: якутский шаман вновь отправился «на Москву»
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Якутия, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев 8 декабря возобновил свой «поход в Москву», сообщается на портале «
По данным «
– По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК) из-за удаления видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили, –
Напомним, называющий себя шаманом Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За два года он планировал пройти 8 тысяч км.
В ночь на 19 сентября Александра Габышева задержали на трассе «Байкал» в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что шамана направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения «экспертных мероприятий».
Суд избрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сторонников якутского шамана, которые продолжили дело своего наставника, задержали в Иркутске, но затем, взяв с них объяснения, отпустили и те отправились дальше.
Заместитель верховного шамана России, глава ангарской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков прокомментировал поход и задержание Александра Габышева, назвав акцию борьбой якутского шамана со своими демонами.
Сторонники Александра Габышева намерены продолжить его дело, отправившись в спортивный пеший поход из Новосибирска в Москву.
Известно, что заказанная следствием психолого-психиатрическая экспертиза признала Александра Габышева невменяемым.
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