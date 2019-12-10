СМИ: якутский шаман вновь отправился «на Москву»

Якутия, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев 8 декабря возобновил свой «поход в Москву», сообщается на портале « Правозащита Открытки ». По информации правозащитников, ему так и не предъявили обвинение, следовательно, согласно статье 100 УПК, мера пресечения в виде подписки о невыезде была отменена.

По данным « Интерфакса », шаман вышел в путь с двумя людьми и четырьмя собаками. Вместе с тем, по некоторым данным, 10 декабря стало известно о задержании Александра Габышева в Якутске. Там же был задержан член «отряда» Габышева – Евгений Ростокин.

– По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК) из-за удаления видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили, – цитирует «Интерфакс» координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Напомним, называющий себя шаманом Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За два года он планировал пройти 8 тысяч км.

В ночь на 19 сентября Александра Габышева задержали на трассе «Байкал» в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что шамана направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения «экспертных мероприятий».

Суд избрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сторонников якутского шамана, которые продолжили дело своего наставника, задержали в Иркутске, но затем, взяв с них объяснения, отпустили и те отправились дальше.

Заместитель верховного шамана России, глава ангарской организации «Вечно синее небо» Артур Цыбиков прокомментировал поход и задержание Александра Габышева, назвав акцию борьбой якутского шамана со своими демонами.

Сторонники Александра Габышева намерены продолжить его дело, отправившись в спортивный пеший поход из Новосибирска в Москву.

Известно, что заказанная следствием психолого-психиатрическая экспертиза признала Александра Габышева невменяемым.