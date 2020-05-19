|Общественная жизнь в Иркутской области
|20.05.2020
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СМИ: якутского шамана держат в психиатричекой клинике и «настоятельно» отговаривают от очередного похода на Кремль
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Якутия, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев уже неделю находится в психоневрологическом диспансере. В его дом ворвались 20 омоновцев, в наручниках доставили в клинику, где настойчиво «уговаривают» его не ходить в Москву.
Как сообщают
При задержании шаману сказали, что его поместят в обсерватор, поскольку сначала у него пытались взять тест на коронавирус, но он отказался. Но оказалось, что в этом диспансере нет обсерватора, а Габышеву лишь колят препараты со снотворным эффектом.
Юристу Алексею Прянишникову удалось связаться с шаманом. После переговоров с заведующим отделением Якутского психоневрологического диспансера ему передали мобильный телефон, которым разрешили пользоваться 10 минут в день.
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