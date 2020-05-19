СМИ: якутского шамана держат в психиатричекой клинике и «настоятельно» отговаривают от очередного похода на Кремль

Якутия, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Якутский шаман Александр Габышев уже неделю находится в психоневрологическом диспансере. В его дом ворвались 20 омоновцев, в наручниках доставили в клинику, где настойчиво «уговаривают» его не ходить в Москву.

Как сообщают argumenti.ru , эти «уговоры» выглядят как беседа с людьми в штатском, которые разъясняют ему «политику партии» и требуют отказаться от идеи «изгнания Путина» и уколы седативных препаратов.

При задержании шаману сказали, что его поместят в обсерватор, поскольку сначала у него пытались взять тест на коронавирус, но он отказался. Но оказалось, что в этом диспансере нет обсерватора, а Габышеву лишь колят препараты со снотворным эффектом.

Юристу Алексею Прянишникову удалось связаться с шаманом. После переговоров с заведующим отделением Якутского психоневрологического диспансера ему передали мобильный телефон, которым разрешили пользоваться 10 минут в день.