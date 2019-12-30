СМИ: задержан солдат-дезертир, направлявшийся из Забайкалья в Челябинскую область через Иркутск

СФО, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Красноярском крае задержан солдат-срочник, самовольно покинувший воинскую часть в Забайкалье 3 января. Об этом сообщает « URA.RU » со ссылкой на Комитет солдатских матерей.

Как пояснила представитель организации Ксения Феткуллина, сейчас дезертир находится в Ачинске.

Напомним, ранее предполагалось, что молодой человек отправился домой из части. На днях его видели в Иркутске, куда он добрался с помощью сервиса BlaBlaCar.