|Общество
|06.01.2020
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СМИ: задержан солдат-дезертир, направлявшийся из Забайкалья в Челябинскую область через Иркутск
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СФО, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Красноярском крае задержан солдат-срочник, самовольно покинувший воинскую часть в Забайкалье 3 января. Об этом сообщает «
Как пояснила представитель организации Ксения Феткуллина, сейчас дезертир находится в Ачинске.
Напомним, ранее предполагалось, что молодой человек отправился домой из части. На днях его видели в Иркутске, куда он добрался с помощью сервиса BlaBlaCar.