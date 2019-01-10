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10.01.2019

Сноубордисты в Иркутске прокатились по перилам моста на Нижней Набережной

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские сноубордисты прокатились по перилам моста на Нижней Набережной. Сам процесс они записали на видео и выложили в соцсети.

Как видно на ролике, опубликованном в паблике «Инцидент Иркутск» во «Вконтакте», на сноубордах катались несколько молодых людей.

Сначала они съезжали по заснеженному мосту, ведущему к набережной, а на отрезке, когда мост уже пересек проезжую часть, запрыгивали на перила, по которым проезжали еще пару метров. Затем сноубордисты прыгали на покрытый снегом газон и скатывались вниз.

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