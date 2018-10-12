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14.10.2018

Собака-спасатель Ирэль из Иркутска успешно прошла сертификационные испытания в Красноярском крае

Красноярскаий край, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»),  - Учебные сборы кинологов Сибирского регионального центра МЧС России прошли  с 3 по 10 октября в урочище «Зеленый шум» Минусинского района Красноярского края.

Аттестацию прошли семнадцать кинологических расчетов, в том числе лабрадор Ирэль из Иркутска, которую готовили к серьезной работе спасателя сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области Евгений Панов и Елизавета Славина, чемпионка России по спортивно-прикладному собаководству.

Их воспитаннице Ирэль - три года, она родом из Ногинского питомника. Добродушная и приветливая собака уже помогала в поиске заблудившихся в лесах нашего региона грибников и ягодников. И сейчас, во время сертификационных испытаний, она подтвердила свою профпригодность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Оценивалась слаженность работы кинологического расчёта. Ведь для спасательного дела важны не только качества выдрессированной служебной собаки – выносливость, послушание и уверенность обозначения, но и наше умение настраивать собаку на работу, четкость управления и грамотное распределение усилий, - рассказал кинолог Евгений Панов.

Собакам-спасателям приходится работать в сложных условиях, поэтому в процессе обучения им создают искусственные сложности, используя различные раздражители: запаховые, физические, термические, звуковые. Тренировки проводятся с использованием естественных природных усложнений – в дождь, снег и в жару, в темное время суток. Экзаменационные испытания включали в себя прохождение нескольких этапов, имитирующих поисково-спасательные работы в условных зонах чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

В Минусинском районе спасатели выбрали в качестве экзаменационного полигона бывший электрокомплекс с остатками разрушенных конструкций, зданий и сооружений, в которых расположились статисты. В завалах организаторы разместили еду для того, чтобы попробовать сбить собак с толку. Но обученные животные не отвлекались на аппетитную приманку, а при нахождении условных пострадавших подавали голос, чтобы кинологи пробрались на место и могли подтвердить находку.

Спасательные расчеты, успешно выдержавшие экзамены, получили аттестацию сроком на 1 год. В случае необходимости любому аттестованному расчету может быть назначена внеочередная проверка.

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