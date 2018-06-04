События азартного мира: новое казино в Испании, предложения от Azino777

Интернет, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Комплексное казино будет возведено в жаркой стране Испании. Строительство собирается вести Hard Rock. Компания уже получила добро на это от властей государства.

В рамках разрешения у Hard Rock есть три года, чтобы разработать и открыть начальный этап объекта. Официальное строительство стартует после того, как компания предоставит необходимый депозит. Целиком проект будет закрыт в течение пятилетнего периода. Комплекс, который разместится в провинции Таррагона, сможет предложить своим клиентам:

2 отеля,

торговые локации,

казино,

бассейн,

театр.

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