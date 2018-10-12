События игорной индустрии

Интернет, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Алтайском крае действует казино Altai Palace. Мероприятия здесь проводятся модные и современные, а вот дорога до игорного заведения идет старая. В скором времени эта ситуация будет исправлена, и трасса станет комфортной. 8 километров гравийного полотна уйдут в прошлое. Подрядчик планирует выполнить ремонт дороги в недельный срок. Районный бюджет потратит на это 150 миллионов рублей. Будет расширена и программа мероприятий, возможно, что на игорном пространстве проведут антикварное событие и гастрофестиваль.

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Игорные заведения, функционирующие в виртуальном мире, на случай непредвиденных обстоятельств пользуются сайтами-зеркалами. Зеркальные ресурсы создаются, чтобы пользователи имели доступ к играм, когда возникают технические неполадки на главном сайте, вносятся новшества в его работу и т.д. К примеру, Вулкан Платинум зеркало обещает, что игрок сможет запустить здесь любую слот-машину. А если появляются вопросы, всегда можно получить консультацию, ведь служба поддержки работает для заведения в круглосуточном режиме.

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Букмекеры Италии подвели некоторые итоги. Например, их доход, по сравнению с сентябрем прошлого года, в текущем году показал рост. Лицензиаты улучшили результат на 19%. Годовой доход превысил 1 миллиард евро. Это примерно 38%. Половина прибыли, по наблюдением экспертов, была дана виртуальными спортивными ставками.

Увеличили прибыль также итальянские виртуальные казино. Рост по сравнению с рассматриваемым периодом составил почти 17%.