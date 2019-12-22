Соболезнования родным и близким рабочих, погибших в Тулуне, выразил Игорь Кобзев

Тулун, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Приангарья и регионального правительства выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ на улице Песочная в Тулуне 20 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Очень жаль, когда гибнут молодые люди, полные сил, планов и энергии. Их безвременный уход из жизни – огромная утрата для всех, кто знал и любил погибших, работал с ними. Случившееся непоправимо. В эти трудные дни мы скорбим вместе с семьями погибших, их родными и близкими, – отметил Игорь Кобзев.

В ходе рабочей поездки в Тулун, пострадавший от летнего наводнения, Игорь Кобзев побывал на месте трагедии, дал срочные указания руководителям подрядной организации провести выплаты семьям погибших и поручил разобраться в причинах произошедшего. Следственным управлением Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие смерть двух и более лиц».