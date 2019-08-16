Сокращение населения в России в 2019 году достигло максимальных значений

Москва, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось почти на 200 тысяч человек. Такой же показатель был зарегистрирован 11 лет назад, сообщают argumenti.ru .

По утверждению правительства России, данный показатель для страны является катастрофическим. Ряд чиновников объясняют уменьшение рождаемости экономическими проблемами. За прошлый год убыль составила на 20% меньше. Позитивным моментом стало снижение младенческой смертности.

Комментируя данные Росстата, вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что показатели, скорее всего, будут ещё хуже. Специалисты рассказали, что на рождаемость влияют не только экономические факторы, но и многие другие. Так, в России заметно уменьшилось количество женщин детородного возраста. Помимо этого возросла смертность трудоспособного населения.

В Министерстве труда России объяснили, что дополнительной причиной низкой рождаемости необходимо считать низкий уровень дохода семьи. Чтобы как то улучшить это положение в этом году правительство приняло решение о повышении детского пособия с 50 рублей до размера прожиточного уровня в регионе.