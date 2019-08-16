|Общество
|16.08.2019
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Сокращение населения в России в 2019 году достигло максимальных значений
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Москва, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось почти на 200 тысяч человек. Такой же показатель был зарегистрирован 11 лет назад, сообщают
По утверждению правительства России, данный показатель для страны является катастрофическим. Ряд чиновников объясняют уменьшение рождаемости экономическими проблемами. За прошлый год убыль составила на 20% меньше. Позитивным моментом стало снижение младенческой смертности.
Комментируя данные Росстата, вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что показатели, скорее всего, будут ещё хуже. Специалисты рассказали, что на рождаемость влияют не только экономические факторы, но и многие другие. Так, в России заметно уменьшилось количество женщин детородного возраста. Помимо этого возросла смертность трудоспособного населения.
В Министерстве труда России объяснили, что дополнительной причиной низкой рождаемости необходимо считать низкий уровень дохода семьи. Чтобы как то улучшить это положение в этом году правительство приняло решение о повышении детского пособия с 50 рублей до размера прожиточного уровня в регионе.
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