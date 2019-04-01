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01.04.2019

Сотрудник Росгвардии спас жизнь иркутянину, у которого прямо на улице случился сердечный приступ

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Анатолий Богданов спас жизнь мужчине, у которого на улице случился сердечный приступ. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

Сотрудник ОВО возвращался с ночного дежурства и, проезжая мимо автобусной остановки на улице Советская рядом с торговым павильоном, он увидел, что на обочине тротуара лежит мужчина, хрипит и держится руками за сердце. Анатолий Богданов начал делать пострадавшему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Он продолжал оказывать помощь, пока мужчина не задышал, хотя никто из присутствующих уже не верил, что тот придет в себя. До момента прибытия скорой медицинской помощи сотрудник ОВО делал все необходимое, чтобы человек остался жив.

–Не останавливаясь, я попробовал дать человеку шанс на жизнь, мужчина то не подавал никаких признаков жизни, то вновь начинал дышать. В таких случаях всегда нужно помнить, что в похожей ситуации может оказаться любой человек, в том числе наши родные и близкие, поэтому не нужно игнорировать ситуации, когда на кону стоит жизнь человека, – сказал Анатолий Богданов.

Мужчину, у которого случился приступ, 29 марта выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. По информации медиков, у иркутянина вследствие гипоксии головного мозга наступила клиническая смерть, полностью отсутствовало дыхание, и произошла остановка сердца. Его удалось спасти благодаря своевременно оказанной первой помощи.

За спасение человека старший сержант полиции Анатолий Богданов будет представлен к поощрению. Это уже не первая спасенная жизнь на счету у сотрудника вневедомственной охраны. В 2017 году он уберёг от смерти молодого человека, который пытался свести счеты с жизнью самоубийством, говорят в Росгвардии.

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