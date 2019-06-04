|Общество
|05.06.2019
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Сотрудники En+ Group провели акцию по высадке деревьев в честь 45-летия Усть-Илимской ГЭС
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Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В понедельник, 3 июня, в сквере у Дворца культуры имени И.И. Наймушина прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 45-летию Усть-Илимской ГЭС (входит в En+ Group).
В высадке приняли участие сотрудники станции и активисты некоммерческой экологической организации «Зеленый город». Благодаря их усилиям, теперь на городской площадке у фонтана растут груши, сирень и клены. Ландшафтную композицию составили из 45 саженцев в возрасте от 5 до 10 лет.
Эта инициатива не ограничится только посадкой саженцев: сотрудники Усть-Илимской ГЭС планируют обеспечить молодым деревьям полноценный уход – полив, прополку, подкормку.
Это уже не первое мероприятие энергетиков по благоустройству этого участка города. В 2018 году на площади перед Дворцом культуры имени И.И. Наймушина был торжественно открыт фонтан. Этот объект был обустроен при поддержке En+ Group, сообщает пресс-служба компании.
Сергей Кузнецов, директор «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэлектростанциями En+ Group):
– Наши сотрудники на собственном примере показывают, насколько важно заботиться об окружающей среде, вносить свой вклад в благоустройство города, в котором живешь и работаешь. Мы надеемся, что в будущем эта площадка станет еще одним любимым местом для отдыха усть-илимцев.
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