Сотрудники МЧС Приангарья оборудуют 64 пункта обогрева и 33 пункта питания на праздник Крещения

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Для жителей Иркутской области, желающих принять участие в праздновании Крещения, будет организовано 64 пункта обогрева и 33 пункта питания. Сейчас спасатели проверяют места оборудование купелей на водоемах региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По состоянию на сегодняшний день государственными инспекторами Центра ГИМС обеспечивается контроль оборудования 132 купелей в 70 населенных пунктах Иркутской области. Из них 22 купели предназначены для купания и забора воды, 54 – только для забора воды и 56 – только для купания.

Больше всего иорданей будет в Иркутске (12) и Иркутском районе (23 иордани в 10 поселках). Ожидается, что в крещенских мероприятиях поучаствуют до 100 тысяч человек. Более половины из них, по опыту прошлых лет, примут участие в обряде купания.

– В этом году была проведена серьёзная работа с органами местного самоуправления по всему региону с целью выявления общепринятых мест массового выхода на лёд в религиозные праздники для обряда купания в прорубях, которые ранее не проверялись инспекторами. Все традиционные места купания взяты на учет и проверяются на безопасность. Особое внимание уделяется тем местам, где лёд недостаточно прочен. Дежурные патрульные группы будут принимать меры для ограничения одновременного выхода на лёд большого количества человек. Просьба ко всем верующим отнестись с пониманием и соблюдать меры осторожности при нахождении на льду водоёмов, – отметил главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев.

Планируется, что больше тысячи человек и 337 единиц техники будут обеспечивать безопасность людей во время крещенских купаний.