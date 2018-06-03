Сотрудники научных институтов ИНЦ СО РАН впервые приняли участие в городском карнавале

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники институтов Иркутского научного центра СО РАН 2 июня 2018 года впервые приняли участие в шествии, приуроченном ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

В объединенной колонне было более 100 человек – молодые ученые Лимнологического института СО РАН, Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Институт земной коры СО РАН, Института химии им. Фаворского, Института солнечно-земной физики СО РАН, СИФИБРа СО РАН, Иркутского филиала Института лазерной физики СО РАН. Колонну украшали флаги и транспаранты, разоблачающие антинаучные мифы: «Омуль жив», «ГМО безвредны», «Вся жизнь – химия», «Вакцины работают» и другие.

– Фундаментальные исследования – это далеко не все, чем занимаются наши ученые, –рассказалл глава Объединенного Совета научной молодежи ИНЦ СО РАН Егор Иванов. – Мы готовы развенчивать мифы, связанные с недостатком знаний, бороться с темнотой в головах. И праздничное шествие позволило нам сделать это в такой нетривиальной форме.

Всего в шествии приняли участие 128 колонн, жюри оценивало их по четырем номинациям: «Иркутск – город спортивный!», «Лучшая организация», «Самый творческий район города» и «Добровольческая колонна». По результатам работы конкурсной комиссии колонна Иркутского научного центра в составе объединенной колонны Свердловского округа Иркутска признана лучшей в номинации «Самый творческий район города».

– Это наша общая большая победа, – подчеркнул заместитель мэра г.Иркутска, глава Свердловского округа Антон Медко. – И я хотел бы поблагодарить абсолютно всех, кто 2 июня был с нами. Отдельное «спасибо» Академгородку, который отмечает в этом году 55-летие. Молодые ученые впервые участвовали в карнавале и выступили отлично, продемонстрировав всему городу, что интеллектуальный и творческий центр Иркутска находится в нашем Свердловском округе.

– Для нас было важным принять участие в праздничном шествии, – отметил директор ИНЦ СО РАН Константин Апарцин. – Это был и первый опыт, и репетиция накануне юбилейных торжеств. Считаю, что нам это сделать удалось! Главный результат этого события в том, что иркутяне увидели настоящих ученых , которые живут с ними рядом, увидели, что они веселые, общительные, креативные люди, которые любят свой город и полны сил и желания сделать его лучше.