Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экомарафоне «360 минут ради Байкала»

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском экомарафоне En+ Group «360 минут», который прошел на побережье Байкала 7 и 8 сентября. Мероприятие по очистке берега знаменитого озера от бытовых отходов в восьмой раз объединило неравнодушных людей из 10 городов и 30 компаний России.

Добровольцы-экологи разбирали несанкционированные свалки, сооружали экологические тропы, высаживали деревья, проводили разъяснительную работу среди населения. В этом году в 328 местах уборки 16 500 человек собрали более 16 000 мешков мусора, который в дальнейшем будет утилизирован и частично переработан.

«Байкал возглавил рейтинг самых популярных российских мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом берега озера загрязнены миллионами туристов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Волонтерский марафон «360 минут» – это тонны собранного мусора и пример объединения общественности и бизнеса для решения эко-проблемы Байкала. Это еще и формирование экологической культуры, ответственного отношения людей к местам проживания и отдыха. Поэтому сотрудники нашей компании принимают активное участие в движении по защите природы от мусора».

«Для меня участие в такой акции – это важный жизненный опыт и сильные эмоции. Я рада, что сумела побывать здесь и помочь Байкалу стать немного чище, – делится впечатлениями волонтер из Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Оболкина. – За эти два дня мы успели обменяться навыками корпоративного волонтерства с коллегами из других организаций, прошли игру на знание уникальной флоры, фауны и истории озера «Большая Байкальская тропа». Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала, наши ребята активно размещали в социальных сетях фото и видео с мероприятия».

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