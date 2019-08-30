Сотрудники Следственного управления СКР по Иркутской области поздравили юных подшефных с Днем Знаний

Иркутск, 1.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий год подряд Следственное управление СК РФ по Иркутской области принимает участие в благотворительной межведомственной акции «Собери ребенка в школу».

Сотрудниками подразделений и аппарата регионального Следственного управления были закуплены и лично вручены детям из многодетных и малообеспеченных семей комплекты портфелей с необходимыми канцелярскими товарами – дневниками, тетрадями, карандашами, ручками, красками — всем, что необходимо в учебе. А собранные сотрудниками пожертвования были переданы в Иркутское областное отделение «Российского детского фонда», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, сотрудники Следственного управления поздравили с Днем знаний воспитанников ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района», расположенного в селе Урик. В настоящее время в центре находятся 14 детей в возрасте от 4 до 17 лет. К началу нового учебного года представители управления вручили подшефным подарки – канцелярские товары, детские наборы для проведения химических опытов и наборы для творчества.