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01.09.2019

Сотрудники Следственного управления СКР по Иркутской области поздравили юных подшефных с Днем Знаний

Иркутск, 1.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий год подряд Следственное управление СК РФ по Иркутской области принимает участие в благотворительной межведомственной акции «Собери ребенка в школу».

Сотрудниками подразделений и аппарата регионального Следственного управления были закуплены и лично вручены детям из многодетных и малообеспеченных семей комплекты портфелей с необходимыми канцелярскими товарами – дневниками, тетрадями, карандашами, ручками, красками — всем, что необходимо в учебе. А собранные сотрудниками пожертвования были переданы в Иркутское областное отделение «Российского детского фонда», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, сотрудники Следственного управления поздравили с Днем знаний воспитанников ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района», расположенного в селе Урик. В настоящее время в центре находятся 14 детей в возрасте от 4 до 17 лет. К началу нового учебного года представители управления вручили подшефным подарки – канцелярские товары, детские наборы для проведения химических опытов и наборы для творчества.

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2019-08-27-11-23-40
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Казино Вулкан предлагает новичкам выгодные бонусные программы27.08.2019
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Особенности выбора верхней одежды27.08.2019
Российская Федерация, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Верхняя одежда — это неотъемлемая часть гардероба любого человека. Особенно для тех, кто проживает в холодных климатических районах. Современным модницам нужно со всей серьёзностью подойти к выбору курток или кофт, чтобы не только согреться, но и оставаться стильной. Сейчас стало модным делать покупки в интернете, ведь сайты предлагают больший ассортимент одежды и цветовых гамм, но вместе с тем и осложняют выбор из-за такого большого многообразия. Рассмотрим более подробно на что следует обратить внимание, выбирая ту или иную модель.
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2019-08-26-10-00-59
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!» откроются в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября 2019 года в рамках марафон-феста «Минута для будущего». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Подари планете жизнь».
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