Сотрудников и ветеранов УФСБ по Иркутской области поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Приангарья поздравили личный состав и ветеранов УФСБ по Иркутской области с Днем работника органов безопасности РФ, который отмечается 20 декабря.

Уважаемые сотрудники и ветераны управления федеральной службы безопасности России по Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем работника органов безопасности Российской Федерации. Выражаю вам огромную благодарность за верность Отчизне и безупречную службу. Ваши мужество, выдержка, преданность своему делу заслуживают всеобщего уважения. От вашей бдительности, оперативности, профессионализма во многом зависят спокойствие и благополучие россиян.

Приоритетной задачей ведомства остается противодействие терроризму и экстремизму. Актуальной является борьба с коррупцией, организованной преступностью. Эти проявления отрицательно влияют на развитие экономики не только Иркутской области, но и России в целом, дискредитируют органы власти, подрывают международный престиж государства.

Крайне важным направлением вашей работы остаются борьбу с религиозным и национальным экстремизмом, предотвращение и блокирование деятельности тех организаций, которые работают на раскол общества.

За десятилетия сложилось деловое, конструктивное сотрудничество управления с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, которое позволяет глубже ориентироваться при выработке конкретных практических решений для ликвидации острейших проблем современного общества.

Особую признательность и благодарность выражаю ветеранам службы, которые многие годы передают свой профессиональный, оперативный и жизненный опыт молодым сотрудникам»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые сотрудники и ветераны УФСБ России по Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Более столетия ФСБ Российской Федерации играет ключевую роль в защите национальных интересов, выполняет важнейшие задачи обеспечения безопасности нашей страны и ее граждан. Служба эффективно противостоит терроризму и экстремизму, коррупции и организованной преступности, надежно защищает суверенитет и территориальную целостность России.

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области опираясь на лучшие традиции своих предшественников, проявляют высокий профессионализм, самоотверженность, мужество и отвагу, обеспечивают безопасность в регионе и за его пределами. Находясь в постоянной готовности, вы рискуете своими жизнями для защиты мира, покоя и порядка в наших городах.

Особые слова признательности и благодарности – ветеранам ФСБ. Многие годы вы надежно охраняли Отечество, а сегодня делитесь своими уникальными знаниями и опытом с молодыми бойцами, занимаетесь патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

От имени депутатов областного парламента и от себя лично желаю руководству и всем сотрудникам УФСБ России по Иркутской области доброго здоровья, успехов в службе, мира, спокойствия и благополучия!

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол