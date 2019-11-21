Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор региона Сергей Левченко.

Уважаемые сотрудники налоговых органов!

Накануне вашего профессионального праздника хочу поздравить всех, кто посвятил свою жизнь обеспечению финансовой независимости и безопасности нашей страны.

Налоги – это фундамент экономического и социального развития государства. От нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового инспектора зависит пополнение бюджетов всех уровней, а в конечном итоге – благосостояние граждан и социальная стабильность в обществе.

Налоговые органы являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, гарантом реализации экономической и социальной политики.

Спасибо за вашу эффективную работу!

Желаю вам жизненных сил, воли и упорства в достижении намеченных целей, оптимизма и крепкого здоровья! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко