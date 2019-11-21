|Общество
|21.11.2019
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Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор
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Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор региона Сергей Левченко.
Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Накануне вашего профессионального праздника хочу поздравить всех, кто посвятил свою жизнь обеспечению финансовой независимости и безопасности нашей страны.
Налоги – это фундамент экономического и социального развития государства. От нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы каждого налогового инспектора зависит пополнение бюджетов всех уровней, а в конечном итоге – благосостояние граждан и социальная стабильность в обществе.
Налоговые органы являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, гарантом реализации экономической и социальной политики.
Спасибо за вашу эффективную работу!
Желаю вам жизненных сил, воли и упорства в достижении намеченных целей, оптимизма и крепкого здоровья! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко