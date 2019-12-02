Социальные проекты Иркутска и Ангарска вошли в число призеров нацпремии «Гражданская инициатива»

Иркутск, Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 1 декабря подвели итоги седьмой национальной премии «Гражданская инициатива». В число 13-ти призеров вошли два социальных проекта из Иркутской области.

Как сообщают организаторы, имена победителей объявили в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». В своем приветственном слове основатель премии Алексей Кудрин поблагодарил всех участников.

– Ваша работа – самый важный национальный проект: адресная помощь, забота, поддержка веры в справедливость. Мы хотим, чтобы страна не просто знала своих героев. Наши лауреаты делают это не для славы и не для признания. Наша премия и наша база инициатив – каталог проектов, которые можно тиражировать, – отметил он.

В номинации «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод) выиграл проект «Ты можешь САМ! Развитие института медиации…», руководитель – Анастасия Архипкина, Иркутск. В номинации «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым) одним из двух призеров стал «Мобильный хоспис», руководитель – Андрей Середкин, Ангарск.

Также в числе победителей – проекты из Свердловской, Нижегородской областей, республики Удмуртия, Алтайского края, Химок, Барнаула, Челябинска, Магадана, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.