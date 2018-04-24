Социальные вопросы рассмотрели на одной из секций съезда депутатов представительных органов Приангарья

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске работает третий съезд депутатов представительных органов Приангарья. На секции, посвященной вопросам социальной политики, с докладами выступили представители различных министерств региона, а о жизни на местах рассказали депутаты и главы некоторых поселений.

Участие в работе секции принял 51 депутат местных дум области и шесть глав муниципалитетов, представители Межконфессионального и Общественного советов при ЗС. В президиум вошли депутаты облпарламента Ирина Синцова, Алексей Козюра и Сергей Магдалинов, модератором выступил вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин.

Замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова представила доклад о взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления. Она рассказала присутствующим о работе с медкадрами в Приангарье – программе «Земский доктор», стипендиях для студентов-медиков, строительстве жилья для врачей в регионе. Кстати, как отметил Андрей Лабыгин, непосредственно теме доклада было посвящено полторы минуты выступления из 13-ти. Однако были затронуты и такие актуальные вопросы, как оснащение медучреждений Иркутской области диагностическим оборудованием, разработка программы «Земский фельдшер».

Глава Минсоцразвития региона Владимир Родионов напомнил, что в Иркутской области всего предоставляется 116 региональных и федеральных мер соцподдержки сотне категорий льготополучателей. Из этого количества 28 категорий – семьи, имеющие детей, они получают 50 мер социальной поддержки, включая 25 региональных, 13 – федеральные, 11 – в натуральной форме, еще одна мера финансируется из обоих бюджетов.

– На территории Иркутской области в настоящее время проживают чуть более 567 тысяч детей, ежемесячно на постоянной основе мерами соцподдержки пользуются 43% из них. В этом году финансирование было повышено по сравнению с прошлым годом на 1,2 млрд рублей и составило в бюджете Иркутской области 8,9 млрд рублей, – рассказал министр.

Вспомнил он также и законопроекты, касающиеся поддержки семей с детьми – о предоставлении детям бесплатного питания в школах и о продлении выплат по материнскому капиталу.

Еще одной темой, затронутой в ходе дискуссии, стала проблема оплаты труда и безработицы. Напомним, в конце прошлого года решением Конституционного суда РФ МРОТ был приравнен к прожиточному минимуму. Представители регионального Минтруда отметили, что занятость населения неразрывно связана с экономическим развитием территорий – проще говоря, если рабочих мест в муниципальном образовании нет, то центр занятости помочь не в силах.

Ирина Синцова отметила, что в настоящий момент во многих малых поселениях региона живут люди, которые не могут найти работу, но в то же время потребность в рабочих кадрах в Иркутской области составляет 65% от всей потребности.

– Такой дисбаланс наводит на мысль, что этим вопросом мало кто занимается либо делает это неэффективно, – сказала она. – Наверное, должна быть программа социально-экономического развития, которая позволяла бы органам власти эффективно уменьшать эту разницу между предлагаемыми местами и конкретной потребностью населения. Пока что такая стратегия в Иркутской области пока не принята – не выдержала критики. Но процесс работы идет.

Замминистра культуры Приангарья Руслан Дячук рассказал участникам секции, в частности, о более чем 20 млн рублей субсидий, выделенных в этом году на закупку музыкальных инструментов в детские школы искусств, и о высоком спросе на выпускников этих школ. Кстати, средняя зарплата в сфере искусства, по словам Руслана Дячука, составляет в Приангарье 36,5 тысячи рублей.

Ирина Синцова добавила, что на сегодняшний день в параметры программы «Местный дом культуры» предполагается внести изменение. Если раньше в ней могло участвовать поселение на 500 жителей, то теперь планку планируется снизить до 300. Также обсуждается вопрос и об уменьшении вместимости актовых залов со 100 до 50-60 мест, что снижает затраты и позволяет участвовать в программе большему числу населенных пунктов региона. Это, по словам Ирины Синцовой, затрагивает не только строительство, но и капитальный ремонт подобных учреждений.

С сообщениями о доходах населения, профподготовке и занятости, доступности учреждений культуры и спорта в своих муниципалитетах выступили депутат дум Шарагайского МО Балаганского района и Усть-Илимска – Ольга Капутская и Галина Березовская, председатель думы Алзамая Виктория Чугунова, главы Качугского района Татьяна Кириллова и Чиканского поселения Жигаловского района Елена Маслякова.

Подводя итоги секции, Андрей Лабыгин и Ирина Синцова подчеркнули, что в большинстве обсужденных вопросов большую роль играют непосредственно жители населенных пунктов и их инициативность. Резолюцию секции было предложено утвердить с учетом изменений, предложенных в ходе работы.