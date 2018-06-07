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08.06.2018

Соцработников Иркутской области поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Социальных работников Иркутской области поздравляют с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты населения Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Слаженная и качественная работа 14 тысяч специалистов, руководителей организаций и ведомств социального обслуживания и защиты направлены на развитие Иркутской области, создание всех условий для полноценной жизни людей, нуждающихся в особой заботе государства.

Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою социальную ориентированность. В регионе действует эффективная система предоставления социальной помощи гражданам, вводятся дополнительные меры социальной поддержки. Деятельность социальных служб не ограничивается формальным обеспечением прав граждан на получение помощи. Благодаря вниманию, человеческому теплу сотрудников отрасли решаются многие проблемы жителей Приангарья.

Ваш самоотверженный труд заслуживает глубокого уважения и благодарности. Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость, которую вы изо дня в день дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присоединятся все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив наедине с бедой.

Крепкого здоровья вам, процветания, успехов в работе. Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты населения Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Слаженная и качественная работа 14 тысяч специалистов, руководителей организаций и ведомств социального обслуживания и защиты направлены на развитие Иркутской области, создание всех условий для полноценной жизни людей, нуждающихся в особой заботе государства.

Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою социальную ориентированность. В регионе действует эффективная система предоставления социальной помощи гражданам, вводятся дополнительные меры социальной поддержки. Деятельность социальных служб не ограничивается формальным обеспечением прав граждан на получение помощи. Благодаря вниманию, человеческому теплу сотрудников отрасли решаются многие проблемы жителей Приангарья.

Ваш самоотверженный труд заслуживает глубокого уважения и благодарности. Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость, которую вы изо дня в день дарите людям! Уверен, к моим словам сегодня присоединятся все те, кому вы протянули руку помощи, не оставив наедине с бедой.

Крепкого здоровья вам, процветания, успехов в работе. Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка

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