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08.06.2019

Соцработников Приангарья поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и региона поздравляют социальных работников Приангарья с профессиональным праздником.

Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты населения Иркутской области!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника – и благодарность за выбор такой ответственной работы! Вы пошли по трудной дороге соцработника – это призвание, на поприще которого реализуются лучшие человеческие качества: понимание, сочувствие, доброта, готовность помогать нуждающимся, ответственность, желание сделать этот мир чуточку краше. Именно ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Роль социальной защиты населения в жизни современного общества возрастает и является одним из важнейших направлений деятельности органов власти всех уровней. Бюджет Иркутской области ежегодно сохраняет свою социальную направленность, действует эффективная система предоставления социальной помощи гражданам, вводятся дополнительные региональные меры социальной поддержки, укрепляется материально-техническая база учреждений социального обслуживания.

В Приангарье на благо пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, детей и семей, попавших в трудную ситуацию, трудятся более 14 тысяч человек, работает 121 социальное учреждение. Своевременно производятся выплаты пособий и компенсаций, расширяется спектр социальных услуг, оказываемых гражданам, внедряются инновационные технологии, приближающие помощь к каждому, кто в ней нуждается. Спасибо за ваш труд!

Желаю крепкого здоровья и успехов в работе. Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

 

Уважаемые иркутяне!

Работники социальной сферы, волонтеры, меценаты!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Традиции добровольчества и благотворительности сильны в нашем городе.

Во все времена представители разных сословий, профессий, возрастов искренне, по зову сердца помогали тем, кто в этом нуждается больше всего. Сегодня активную работу ведут сотрудники социальных служб, волонтерские организации. Идеи гуманизма добровольческого движения сплотили тысячи неравнодушных иркутян с активной жизненной позицией, среди которых много молодежи. Все вместе они оказывают реальную помощь социально незащищенным гражданам, людям старшего поколения, ухаживают за бездомными животными. Это важная и нужная деятельность, пример бескорыстного служения обществу.

Благодарю всех неравнодушных иркутян за благородный труд и преданное отношение к делу. Желаю вам дальнейших успехов, сил и энергии для достижения поставленных целей.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников

 

Уважаемые работники социальной сферы, сотрудники добровольческих объединений и все, кто нашел в себе призвание помогать людям!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Эта профессия требует запаса душевных сил, терпения, умения сострадать и сопереживать. Ежедневно вам приходится преодолевать множество трудностей, находить решение огромного количества задач. Эффективно работать в этой сфере можно лишь по призванию. Уход за людьми, нуждающимися в помощи, – это благородная миссия, сопряженная с высокой ответственностью. Для них вы – опора и поддержка.

Примите слова искренней признательности за ваш кропотливый труд, умение направлять опыт и усилия в нужное русло, безупречное выполнение своего долга перед жителями нашего города. От имени депутатов думы Иркутска и от себя лично благодарю вас за лучшие качества, какими может обладать человек и какими может поделиться с окружающими.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии для дальнейшего выполнения своих обязанностей, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго!

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев

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