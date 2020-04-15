Совет НКО и комиссия по развитию гражданского общества Общественной палаты Приангарья провели заседание онлайн

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Заседание Совета некоммерческих организаций совместно с комиссией по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области в связи с введенным режимом впервые состоялось онлайн. Встреча прошла в специально оборудованном зале ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области».

– При правительстве Иркутской области создана рабочая группа по поддержке некоммерческого сектора региона. Мы собрали предложения от общественных организаций и представителей Общественной палаты Иркутской области и Общественной палаты Российской Федерации, а также проанализировали опыт других регионов. Все эти предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании рабочей группы, – сообщила начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

О возможностях «Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» в связи с распространением коронавирусной инфекции рассказал директор ресурсного центра Павел Циколин. Он рассказал, что ресурсный центр, как и во время наводнения в Тулуне, поддерживает востребованные инициативы и содействует в их реализации, например, пошив масок на дому. Павел Циколин пригласил общественников использовать оборудованную площадку ресурсного центра для проведения вебинаров в рамках проекта «Образовательная среда».

– Происходящие сегодня события говорят о необходимости перестраивать каналы коммуникации. В дальнейшем планируется продолжать вести заседания комиссии в онлайн-режиме, – отметила на встрече председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области Альбина Широбокова.

На заседании также состоялась презентация социальных проектов, которые получили новые возможности в новой ситуации. Так, проект «К семейной жизни готов» «Центра развития семьи «Веста» перевел работу в дистанционный режим, а мастерицы проекта «Белошвейка» благотворительного фонда «Спаси и сохрани» расширили ассортимент выпускаемой продукции и стали шить маски.

Руководитель одной из старейших и авторитетных организаций региона фонда «Возрождение земли Сибирской» Елена Творогова отметила, что очень важно, что в заседании приняли участие представители отдаленных территорий области.

Заседание объединенного Совета НКО смотрели более 100 пользователей сети интернет – представители некоммерческого сектора региона, специалисты по связям с общественностью из муниципалитетов. Участникам задавали вопросы по повестке. Трансляция доступна в записи по ссылке .

СПРАВКА:

Традиционно заседания Совета НКО проходят каждую третью среду месяца уже 24 год подряд.