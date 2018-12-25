Спасателей Иркутской области поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 26 декабря отмечают День спасателя. Сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области поздравляют первые лица региона.

Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём спасателя!

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области выполняют сложную и ответственную работу, нередко связанную с опасностью для жизни. Отвага, мужество, сила духа, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей – эти качества отличают тех, кто выбрал для себя эту нелегкую, но благодарную профессию: первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду.

Техногенным катастрофам и стихийным бедствиям всегда противостоят люди, обладающие выдержкой, опытом, дисциплинированностью и способностью находить выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций. Преодолевая неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, вы спасаете самое драгоценное в мире – человеческую жизнь.

В Иркутской области спасателями и пожарными работают целые династии, дело отцов продолжают сыновья. Поэтому особая благодарность – ветеранам, которые стояли у истоков создания спасательной службы, закладывали славные традиции, а сейчас щедро делятся своим бесценным опытом с молодежью. Эта преемственность поколений служит прочной основой для успешной работы ведомства.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов в вашем нелегком труде! И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко