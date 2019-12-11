Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Приангарье 12 декабря

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 12 декабря местами в северо-западных, западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, снег, метели.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Если нет возможности их отложить, следует подготовиться: изучить маршрут следования, выяснить, где находятся заправочные станции, пункты питания и обогрева, организованные стоянки для автомобилей.

– Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, – советуют в ГУ МЧС по Иркутской области.