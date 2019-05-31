Спасатели приняли в эксплуатацию пляж Якоби в Иркутске

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области приняло в эксплуатацию пляж Якоби в Иркутске. Он начнет функционировать с 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Пляж допущен к эксплуатации, однако, мы даем рекомендации купаться при температуре воды не ниже 18 градусов и при наличии матросов-спасателей. В первой декаде июня вода еще недостаточно прогрета, следовательно, представляет опасность для купающихся, – сказал старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Василий Шлаевский.

Всего в предстоящий купальный сезон в Иркутской области запланировано к открытию 16 пляжей: в детских оздоровительных и спортивных лагерях – 14 и два общественных в Иркутске и Ангарске.

– Сейчас на них проводятся водолазные работы по обследованию дна и его очистке в местах, предназначенных для купания, их границы обозначаются буями, катамараны и гребные лодки укомплектовываются спасательными кругами и жилетами. На берегу устанавливаются информационные стенды с правилами оказания первой помощи, а также телефонами экстренных служб. Пробы воды на соответствие по микробиологическим показателям берут специалисты Роспотребнадзора, – рассказал врио начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области Игорь Верхозин.

К пляжам, находящимся на территориях детских оздоровительных лагерей, помимо основных предъявляются дополнительные требования. На их территории оборудуется медицинский пункт, устанавливаются навесы для защиты от солнца. На детском пляже в обязательном порядке должны присутствовать инструктор по плаванию или матрос-спасатель и медицинский работник. Спасатель в лодке должен дежурить на внешней стороне границы плавания. Не допускается купание детей в ночное время - в период с 22 до 6 часов и в холодную погоду при температуре воздуха ниже 23 градусов или при температуре воды ниже 18 градусов.

Маршруты рейдов и патрулирований откорректированы с целью прикрытия потенциально опасных мест массового отдыха людей у воды. Для обеспечения безопасности в летний период задействовано 39 инспекторских подразделений государственной инспекции по маломерным судам – это более 100 человек личного состава и 41 плавсредство.