Спасителей маленькой иркутянки от похитителя наградили полицейские

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области и представители Общественного совета при ведомстве наградили ученика иркутской школы №37 Вячеслава Дорошенко и 28-летнего Глеба Сизых, которые спасли от похитителя девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В торжественной обстановке руководители Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» под аплодисменты учителей, одноклассников и родителей вручили 10-класснику ценный подарок и благодарность. Кроме этого, от имени Общественного совета при ГУ МВД Вячеслав Дорошенко получил интеллектуальную настольную игру «Я полицейский», а от сотрудников ОВД – приглашение на службу в полицию по окончанию обучения.

Отдельные слова признательности в адрес школьника прозвучали от отца спасённой, который назвал его поступок поступком настоящего мужчины. Как отметила директор образовательного учреждения Ольга Обушенко, Вячеслав приехал в Иркутск совсем недавно и учится в этой школе только два месяца. Однако проявлять смелость и решительность для него не впервые. Так, у себя на родине в Амурской области в возрасте восьми лет он спас тонущую девочку.

Другой отличившиеся житель Иркутска Глеб Сизых накануне также был отмечен ценным подарком от имени полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает.

Напомним, вечером 23 ноября старшеклассник шёл по улице Новаторов, где заметил мужчину, насильно усадившего в легковой автомобиль ребёнка. Вячеслав тут же привлёк внимание Глеба Сизых, который прогревал свою машину. Вместе они немедленно бросились на помощь. Воспрепятствовав дальнейшему движению иномарки, мужчина и подросток заставили водителя освободить девочку и выпустить её из машины.

Преступник с места происшествия скрылся, однако, по ориентировке дежурной части в течение нескольких часов был задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступных деяний и отбывал наказание в местах лишения свободы.