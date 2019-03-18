Специалисты: одна из ключевых проблем заболеваемости туберкулезом в Приангарье – дефицит коек

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – один из немногих субъектов РФ с дефицитом коек для больных туберкулезом. При потребности в 2458 койках в наличии – только 1633. Об этом на пресс-конференции 18 марта заявил главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев.

Он отметил, что при общем дефиците региона самая критичная ситуация в Иркутске.

– Свободных коек в городе практически нет. В областном тубдиспансере насчитывается 320 коек, которые могут принять регион и Иркутск, 50% нашей мощности – это госпитализация как раз жителей областного центра, и это – 71% от потребности, – рассказал главврач.

Кроме того, Михаил Кощеев напомнил, что в 2018 году было закрыто 25 коек в Нижнеилимском районе. Тогда же без туберкулезного отделения из-за неудовлетворительного состояния осталась Зима – пациентов из этого города выразил готовность принимать Саянский филиал областного тубдиспансера.

– На ремонт в этом здании в 2018 году выделяли бюджетные деньги, мы ждем, что филиал запустят через две-три недели, – пояснил Михаил Кощеев. – Еще планируется построить филиалы тубдиспансера в Тулуне и Нижнеудинске. А пока что у нас в регионе почти половина флюорографов нуждается в замене.

Специалист заявил, что при всем дефиците коек смысла в одной больнице даже на тысячу коек нет: больные рассредоточены по территории Иркутской области, и далеко не отовсюду можно будет доставить их быстро, например, в Иркутск. По мнению Михаила Кощеева, свои учреждения для лечения должны быть в каждом муниципальном образовании.

– Да, у нас много больных туберкулезом. Но для полноценного лечения на одного пациента требуется 4,5 квадратных метра в больнице, так что всех мы госпитализировать не можем, к сожалению, – подытожил он. – Ситуация по заболеваемости относительно благоприятная, но для ее сохранения необходимо приложить усилия.

Напомним, в 2018 году в Приангарье отмечено снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Показатели Иркутской области приближены к среднесибирским – болеют 82 человека на 100 тысяч человек, – но все еще вдвое превышают среднероссийскую статистику.