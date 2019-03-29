Специалисты «Полюс Вернинского» провели для бодайбинских детей «Урок безопасности»

Бодайбинский район, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии весенних каникул сотрудники «Полюс Вернинское» организовали «Урок безопасности» в начальной общеобразовательной школе Бодайбо «Радуга».

Как сообщают в компании, на занятия пришли 90 мальчиков и девочек. Ребятам рассказали о правилах поведения на дороге, в быту, на игровых площадках. Дети активно участвовали в викторинах и показали хорошие знания.

По словам инженера дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии Константина Кожевникова, подобные занятия для бодайбинских школьников сотрудники «Полюс Вернинское» проводят регулярно.

– Наши специалисты стараются охватить вниманием большинство учебных заведений Бодайбинского района. «Уроки безопасности» особенно важно проводить перед каникулами, ведь многие дети в силу занятости родителей остаются в такие дни без присмотра взрослых. А знания, которые мы даем на занятиях, помогут ребятам провести каникулы весело, интересно, а, главное, безопасно, – отметил Константин Кожевников.

После «Урока безопасности» всем учащимся были вручены подарки, работники «Вернинского» подарили ребятам фонарики и светоотражающие брелоки и браслеты.

– Создание безопасной среды – для нас одна из ключевых задач, – рассказал управляющий директор «Полюс Вернинского» Игорь Цукуров. – Мы постоянно работаем над этим на наших производственных площадках, совершенствуем рабочие места, бытовые условия – считаем, что никакие производственные результаты не стоят потерянного здоровья. Успехи «Вернинского» в развитии политики безопасности сегодня отмечены на российском и международном уровне. Своими знаниями мы охотно делимся с людьми, которые живут на территориях присутствия компании. Особенно важно, что у нас есть возможность рассказать, как обезопасить себя, детям.