Среди молодёжи Иркутской области выберут самую талантливую

Иркутская область, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональное министерство по молодежной политике проведет конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Он проводится для выявления, поддержки талантливой молодежи Приангарья и развития ее творческого потенциала. Участниками конкурса, в котором 29 номинаций, могут быть граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в Иркутской области, являющиеся победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах».

Заявки на участие в конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» предоставляются администрациями муниципальных образований в министерство по молодежной политике Приангарья с 1 сентября по 8 октября 2018 года.

Подробности конкурса можно узнать на официальном сайте министерства .