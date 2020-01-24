Среди российских городов Иркутск оказался самым популярным местом для продления новогодних каникул

Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Среди российских городов Иркутск оказался самым популярным среди путешественников местом для продления новогодних каникул.

Специалисты сервиса Туту.ру проанализировали, в каких городах и странах отдыхают те, кто не вышел с праздничных каникул на работу. Были проанализированы все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря – 7 января и прилетом после 8 января.

Как показало исследование, вовремя, то есть к первому рабочему дню, возвращаются около 60% пассажиров. До 15 января возвращаются 93%, а к 1 февраля – 99% путешественников. И только 1% путешествующих по России и 2% путешествующих за пределы России, остается на отдыхе до марта и позже.

Каждый второй из тех, кто продлил себе каникулы, отправился в Иркутск (52%). В десятке также три южных курортных города (Сочи, Симферополь, МинВоды), а вторую половину рейтинга занимают места, куда путешественники могли лететь по работе или к родственникам.

Что касается зарубежья, то 84% путешественников продлевают себе отдых в Таиланде. Такая же ситуация была и в начале 2019 года. Среди европейских городов лидируют Прага, Берлин, Мюнхен. За год почти в два раза выросло число тех, кто решил задержаться в Тбилиси.