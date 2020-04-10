Срок действия водительских прав и паспортов россиян продлят

Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин обратился к правительству страны с поручением создать механизм автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности россиян как минимум на три месяца, сообщает « Афанасий бизнес » со ссылкой на РБК.

– Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям, – пояснил президент.

Такие меры решено было принять в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, из-за которого в России пришлось на неопределенный срок приостановить работу многих государственных организаций. В связи с этим в неудобную ситуацию попали те жители страны, срок действия документов которых подходит к концу. Собрать нужные документы для замены водительских прав или паспортов сейчас просто не получится.