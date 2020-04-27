Становится ли Россия полицейским государством? Иркутский историк задает резкие вопросы властям страны

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский историк Артем Ермаков на страницах журнала «Суждения» подводит предварительные политические итоги весны 2020 года и задает властям страны вопросы, главный из которых – не станет ли Россия полицейским государством. Как дал понять сам автор в своем аккаунте Facebook , обращение имеет характер открытого письма и к нему могут присоединиться желающие. Автор отмечает, что так и не введенные в связи с коронавирусом чрезвычайные меры на территории страны могут позволить предполагать, что власти всех уровней не считают возникшую ситуацию опасной. Тогда, по словам Артема Ермакова, непонятно, зачем на уровне регионов ограничения все-таки вводятся, а принимаемые правила поведения обязательны для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, которая не введена. – Большая часть этих законов и постановлений, вероятно, не будет отменена или существенно скорректирована в обозримом будущем. Разве что в сторону ужесточения. Можно также предположить, что перед нами разворачивается строительство нового государственного порядка, основанного на постоянном и строжайшем контроле за действиями граждан. Пока этот порядок (порядок пропускного режима) строится только в Москве, Московской области и Татарстане, но уже в ближайшее время он, возможно, будет распространен еще на 21 субъект Российской Федерации, – отмечает Артем Ермаков. Новый порядок, по мнению автора, ограничивает права на свободу слова и передвижения, непосредственное общение, труд и защиту от «правоохранительного» произвола. При этом некоторые граждане могут в виде исключения получить право свободного передвижения в виде особой профессиональной или иной привилегии. Контактное общение еще не признано преступным, но всячески порицается как «безответственное поведение». Появление «разрешений на контакт» вслед за появлением «пропусков на передвижение» вполне вероятно, считает историк. Что касается права на труд, то оно также не ликвидировано, но ограничено. Для «бюджетников» еще сохраняется государственное содержание, остальным остается выбор – небольшое пособие либо удаленная занятость. – Свобода слова – возможно, единственное реальное и безусловное достижение граждан России в постсоветский период. Законодательство «на скорую руку» вслед за «свободой собраний» отправляет и его на свалку, – отмечает Артем Ермаков. Активность, связанная с публикацией информации, идущей вразрез с официальной, или тем более любое публичное оценивающее высказывание о «принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты… представляет реальную общественную опасность» и карается огромными штрафами и реальными сроками по статье 207.1 УК РФ, констатирует историк. – Чтобы не нарушать эту статью, предположим, что все эти и другие меры предприняты властями исключительно в интересах многонационального народа России. Что большинству граждан вовсе и не нужны эти права, поэтому их ограничение или даже исчезновение в ближайшем будущем значительно улучшит нашу жизнь и поможет развитию страны в целом, – говорит он. – Но даже в такой ситуации, не утверждая ничего крамольного, и пользуясь тем, что нам еще пока позволительно задать ряд вопросов, мы спрашиваем. Если выстраивающийся новый государственный порядок все-таки не постоянный, а чрезвычайный, т.е. временный, то каковы временные рамки его действия? Какие принятые меры будут по его окончании отменены полностью, а какие частично? Когда и кто уполномочен закончить или хотя бы приостановить их действие? – Если все же большинство принятых мер приняты всерьез и надолго, какова их цель? В каком обществе, в каком государстве россиянам суждено жить? Будет ли это государство оставаться правовым? Будет ли оно социальным? А может быть, это будет полицейское государство? Или мы строим тот самый «цифровой концлагерь», которым нас много лет пугали сторонники теорий заговора?.. В любом случае стоило бы открыто предупредить граждан об их ближайшем будущем. В конце концов, многие умудрились выжить в ГУЛАГе, а кое-кто – даже в Освенциме. Если честно предупредить людей, у них будет больше шансов, – говорит Артем Ермаков. – Будет ли новый порядок способствовать укреплению суверенитета России как государства? Вообще, будет ли усиливающийся контроль за публичной и частной жизнью граждан России именно государственным контролем? Напоследок историк задается вопросом, кто реально принимает решения в стране: – Каковы гарантии, что в России сегодня осуществляется именно российская политика, а не план регионального управления сегментом глобальной экономики? – спрашивает он. – И не может ли так случиться, что, продолжая добровольно передавать контроль над своей жизнью по электронным каналам, мы вовсе не укрепляем тысячелетнюю российскую государственность, а помогаем растворить и уничтожить ее остатки? Стоит отметить, что публикация уже получила ряд подписей со стороны общественных и культурных деятелей, ученых, журналистов из разных регионов России – а вокруг ее анонса в аккаунте Артема Ермакова развернулось активное обсуждение. Ситуацию прокомментировал шеф-редактор медиа-группы "БайкалТелеИнформ" Михаил Дронов: – Для меня лично дело чести поддержать вопросы, поднятые в этом Открытом письме — несмотря на то, что мы с его автором находимся как бы «по разные стороны идеологических баррикад», часто полемизируем в Сети (я с либеральных позиций, как я их понимаю -- он с государственнических, тоже в соответствии со своими представлениями, часто обмениваемся колкостями, но всегда – с неизменным уважением к собеседнику). Скажем, мне представляется несколько надуманным намек на интерес «мировой закулисы» в происходящем – все идет в худших традициях как раз отечественной опричнины… Но, по большому счету, это не снижает правомерности резко заданных руководству страны вопросов! И то, что к ним присоединяются люди совершенно разных идеологических воззрений – как раз и говорит об обостренной тревоге за будущее страны. Тоталитарное полицейское государство – это не то, что хотелось бы видеть в России по итогам эпидемии COVID-2019. Получат ли автор и подписанты ответы на эти вопросы? Очень сомнительно – но люди, по крайней мере, посылают сигнал: они молчать не собираются. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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