Станции юных натуралистов Иркутска исполнилось 60 лет

Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - На этой неделе 60 лет исполнилось станции юных натуралистов Иркутска.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с юбилеем муниципальное учреждение дополнительного образования поздравил мэр областного центра Дмитрий Бердников.

– Посмотрите, как преобразилась территория станции к своему дню рождения: появился спортивный городок, поставили новые теплицы. Мы стараемся создать все условия, чтобы занятия здесь были максимально интересными и результативными, – отметил в приветственном обращении глава города. – Ребята! Отдельно хочу обратиться к вам: вы все творческие, увлеченные, креативные и, главное, неравнодушные к природе родного края! Это здорово, что у вас есть такая замечательная возможность – заниматься полезными делами на этой уникальной станции!

Мэр подарил образовательному учреждению сертификат на 200 тысяч рублей, для того, чтобы его воспитанники могли участвовать в разных выставках, фестивалях и конкурсах. Кроме того, при поддержке городской администрации в мае этого года впервые для сельскохозяйственных, земельных работ, а также уборки территории был приобретен садовый минитрактор «МИТРАКС Т10».

Как рассказала директор Юннатки Людмила Кузьменкова, сейчас здесь более 1 тысячи 700 детей занимаются по естественнонаучному, спортивному, социально-педагогическому направлениям. В учреждении работают 26 педагогов. В теплицах и на улице выращивают свыше 150 видов растений, в том числе и экзотических. Воспитанники станции юных натуралистов достойно представляют учреждение на конференциях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровней, становятся победителями и призерами.