Статисты подводят итоги по оказанию платных услуг населению

Российская Федерация, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Республике Бурятия статисты представили информацию об оказании населению платных услуг. Сумма, на которую были произведены услуги, составила больше 10 миллиардов рублей. Временной отрезок – с января по март этого года. 10,5% - это пассажирский транспорт, 27% - «коммуналка», более 18% - телекоммуникационные услуги, 14% - бытовые. В сегменте бытовых услуг статисты зафиксировали увеличение объемов. В цифрах это 4,1%. К популярным бытовым услугам относятся, например, парикмахерские. Также сейчас востребованным направлением является ремонт бытовой техники и электроники. Спрос подогревается в том числе непростой экономической ситуацией в стране, когда существенная часть населения считает, что нужную вещь лучше отремонтировать, чем заменить ее на новую. В Москве и Московской области услуги по ремонту бытовой техники и электроники предоставляют много фирм. Те клиенты, кто имеет дело с техникой марки Bosch, могут найти хороших мастеров в компании "Boschhome": http://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch.html. Специалисты "Бош Хоум" выполняют, к примеру, ремонт стиральных машин Bosch. На представленном сайте можно увидеть, какие неисправности могут быть у стиральных машин, указаны цены на ремонт или замену необходимых элементов данной бытовой техники. Здесь можно дать вторую жизнь и другим «помощникам по дому». Например, посудомоечным машинам Bosch, кофемашинам, холодильникам, пылесосам, кухонным комбайнам, духовым шкафам, сушильным машинам этой марки. Сэкономить, обратившись за услугами в эту компанию, можно на вызове мастера и диагностике изделия. Это осуществляется бесплатно. В целом специалисты ремонтных фирм говорят о том, что в поломках бытовой техники (особенно крупной) очень часто виноваты сами эксплуатанты, потому что они осуществляют за ней ненадлежащий уход. Технику нужно время от времени мыть, чистить, проводить другие профилактические работы. Если неисправность все-таки есть, мастера лучше вызвать на дом. Это экономнее, да и ремонт будет производиться на глазах клиента. Ремонт может быть косметическим, профилактическим или с заменой ключевых деталей. Что нужно бытовой технике в данный момент – диагностикой определит специалист. Крымстат озвучил информацию по сегменту платных услуг для населения Севастополя. Рассматриваемый месяц - март. Лидирующие направления на этой территории – бытовые и жилуслуги (свыше 29% и 27% соответственно). Затем идет «коммуналка», образование и т.д. Предварительные данные говорят о том, что в третьем месяце года населению Севастополя было поставлено услуг почти на 3 миллиарда рублей. Бытовых услуг в рассматриваемом статистами месяце было оказано севастопольцам на 845 миллионов рублей. В общем объеме платных услуг на долю бытовых приходится почти 30%. Есть информация по платным услугам и с Орловщины. За январь-февраль 2018 года жители Орловского региона потратили на эту сферу почти 6 миллиардов рублей. 74% в структуре платных услуг приходится на жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.