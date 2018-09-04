Стационар Аларской районной больницы открылся в Кутулике

Аларский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Стационар Аларской районной больницы на 155 коек открылся 5 сентября в райцентре – поселке Кутулик. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

– Строительство нового комплекса больницы, включающего поликлинику и стационар, в течение всей работы созыва находилось на парламентском контроле депутатского корпуса, парламентарии многократно выезжали на данный объект. Процесс, начатый еще десять лет назад, удалось активизировать в 2014-2015 годах. Напомню, этот объект был включен в указ президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», – акцентировал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Напомним, первая очередь строительства – поликлиника на 200 посещений в день – была сдана в июле 2016 года. Здание построено по современным стандартам, доступно для маломобильных групп населения, укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, предусмотрен прием узких специалистов, работают диагностическое отделение, женская консультация и лаборатория. Кстати, летом этого года Аларский район получил три новых машины скорой помощи, тем самым существенно обновился автопарк районной больницы.

– Несколько лет Кутулик и весь район жил в ожидании завершения строительства медицинского учреждения, действительно соответствующего требованиям нового времени. В результате конструктивного и слаженного взаимодействия депутатов областного парламента, правительства области, администрации и думы Аларского района, руководства больницы была проделана большая и серьезная работа по обеспечению условий для оказания гражданам доступных и качественных медицинских услуг. Аларская районная больница и ее высококвалифицированный медицинский персонал пользуется заслуженным уважением и доброй славой. От имени депутатов областного парламента желаю всему коллективу больницы дальнейших профессиональных успехов, удачи и оптимизма, – подчеркнул Сергей Брилка в приветствии по случаю открытия стационара в адрес главного врача больницы Дины Муруевой.

Между тем, по данным регправительства, общая стоимость строительства объекта составила более 1,35 млрд рублей, в том числе стоимость второго пускового комплекса – около 943 млн рублей. Средства были выделены из федерального и областного бюджетов. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко отметил, что в декабре полноценно заработает травматологическое отделение больницы, а также психиатрическое отделение на 35 коек. В будущем планируется открытие амбулаторно-онкологического межрайонного центра.