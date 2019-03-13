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12.03.2019

Стилиста Сергея Зверева из-за пикета против завода в Култуке вызвали в полицию

Москва, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Стилисту и певцу Сергею Звереву, который провёл одиночный пикет на Красной площади в Москве против строительства завода по розливу воды Байкала в посёлке Култук Слюдянского района, вручили повестку в полицию. Об этом он сообщил в своём «Инстаграме».

Напомним, Сергей Зверев вышел на пикет в начале марта. Публикация об этом собрала уже более 45 тысяч лайков. Кроме того, стилист поучаствовал в передаче НТВ, посвящённой проблеме строительства завода.

Кстати, против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая, которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала».

Напомним, о строительстве завода в поселке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия  создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также учёные уже выразили своё отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в посёлке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включённого в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

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