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31.05.2018

Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных школ

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония награждения победителей 25-го конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска прошла в областном центре.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году стипендиатами стали 55 воспитанников муниципальных детских художественных, музыкальных школ и школ искусств, а также школы-интерната музвоспитанников Иркутска и иркутской областной детской школы искусств.

– В этом году у конкурса юбилей. Уже в 25-й раз мы награждаем лучших учащихся школ искусств. Замечательно, что у нас с вами есть такие замечательные традиции! – отметил в приветственном обращении глава города Дмитрий Бердников. – Эти награды – признание ваших способностей. Ставьте перед собой новые творческие цели, добивайтесь их, и всегда будьте уверены в своих силах!

Как рассказали в управлении культуры администрации Иркутска, конкурс проводился по двум номинациям: «Сольное музыкальное исполнительство» и «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Участие в нем приняли 184 учащихся. Жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры музыкального образования гуманитарно-эстетического факультета педагогического института ИГУ Виктора Литвина и заслуженного художника РФ, преподавателя дизайна кафедры архитектуры ИГТУ, члена союза художников России Сергея Элояна определило стипендиатов конкурса. Звания «лауреат» были удостоены 20 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 – в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Стипендиатами с присвоением звания «дипломант» конкурса стали 15 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 – в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Гран-при конкурса получила воспитанница областной детской школы искусств Франческа Наринская.

За годы проведения конкурса его лауреатами и дипломантами стали более 700 учащихся. Свыше 200 стипендиатов продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства Российской Федерации.

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