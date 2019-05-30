ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
30.05.2019

Стипендии мэра Иркутска получили больше полусотни талантливых детей

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Очередной конкурс на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска проходил в областном центре с середины апреля 2019. На него было подано 173 заявки. Стипендии учреждены по номинациям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Сольное музыкальное исполнительство».

Компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры музыкального образования гуманитарно-эстетического факультета педагогического института ИГУ Виктора Литвина и заслуженного художника РФ, преподавателя дизайна кафедры архитектуры ИРНИТУ, члена союза  художников России Сергея Элояна определило стипендиатов конкурса, рассказали в администрации Иркутска.

Звания «Лауреат» были удостоены  20 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 – в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Стипендиатами с присвоением звания «Дипломант» конкурса стали 15 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 учащихся в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Также за подготовку лауреатов и дипломантов конкурса были награждены педагоги.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Стипендии мэра Иркутска получили больше полусотни талантливых детей30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Иркутской области около 5% детей являются инвалидами30.05.2019
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживают более 12 тысяч детей-инвалидов, это 5,3% от общего числа несовершеннолетних в регионе. Об этом со ссылкой на руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе ГБ МСЭ по Иркутской области» Наталью Рыбченко сообщает пресс-служба Заксобрания.
Конкурс по лепке вареников и площадка здоровья – в Усольском районе готовятся к гастрономической ярмарке30.05.2019
2019-05-30-03-08-27
Усольский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Гастрономическая ярмарка «Ай да еда!» пройдет 2 июня 2019 года в селе Мальта Усольского района вблизи скульптурной композиции «Мамонты». Праздник обещает развлечения для детей и взрослых и знакомство с гастрономическими возможностями Усольского района, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Благодаря Фонду Андрея Чернышева при библиотеках Братского района открываются летние читальные залы30.05.2019
Братский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается реализация социального проекта «Новая библиотека как центр семейной помощи», который в конце прошлого года был удостоен президентского гранта в размере 1 млн рублей. Для участия в федеральном конкурсе проект подготовили специалисты Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер».
Конкурс детских костюмов, посвященный Дню города, прошел в Правобережном округе Иркутска30.05.2019
2019-05-29-11-25-41
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Дня города в Правобережном округе Иркутска среди воспитанниц детских садов состоялся конкурс костюмов «Пиковая дама».
В Братске наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна»29.05.2019
2019-05-29-09-17-56
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В братском подразделении Центра социальных программ РУСАЛа состоялось награждение победителей грантового конкурса «Зелёная волна». Поддержку получили шесть инициатив братчан и три – жителей Тайшета.
В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов29.05.2019
2019-05-29-05-44-34
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов. Мальчика и девочку 29 мая высадили в вольер и теперь их увидят все посетители мини-зоопарка.
Особенности и виды печей для бани28.05.2019
Российская Федерация, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Старые добрые русские бани уже давно стали одной из самых значимых традиций целого народа, так что из обихода они уйдут ещё очень нескоро. Многие дачи даже в наши дни оборудованы банями, в которых можно расслабиться после тяжёлой трудовой недели и отлично провести тёплые летние выходные. Но сама по себе баня ничего не стоит без печи, которая и обеспечивает весь приятный жар. Давайте познакомимся с самыми простыми видами печей для бани.
Иркутян приглашают принять участие в акции «Ночь квестов»29.05.2019
2019-05-28-11-11-40
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Ночь квестов» пройдет в Иркутске. Она состоится в ночь с 31 мая на 1 июня с 23.00 до 08.00.
Студенческие отряды ИГУ получили направления на работу28.05.2019
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие отряды Иркутского госуниверситета получили направления на работу.
200 деревьев высадили сотрудники РУСАЛа на Центральном проспекте в Шелехове28.05.2019
200-
Шелехов, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 мая в Шелехове в очередной раз состоялась экологическая акция компании РУСАЛ «Зеленая волна». Участники акции – сотрудники Иркутского алюминиевого завода – высадили на Центральном проспекте у бассейна «Лазурный» 150 дубов и 50 многолетних кустарников.
В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец»28.05.2019
Братск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Начни лето с добрых дел!» – под таким лозунгом в Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец». Он организован Центром социальных программ РУСАЛа.
Военные поблагодарили Сергея Левченко и Минлеса Приангарья за помощь в защите стратегического объекта от пожара28.05.2019
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Командование главного центра предупреждения о ракетном нападении выразило благодарность губернатору Иркутской области Сергею Левченко и региональному министерству лесного комплекса за помощь в защите объекта системы предупреждения о ракетном нападении от лесного пожара.
В Бурятии открыли первый в России шаманский храм28.05.2019
2019-05-28-05-25-46
Бурятия, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 26 мая открыли первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон», или «Дворец Неба». Об этом сообщается на странице организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте».
Пенсионерка из Бурятии покорила Эверест28.05.2019
2019-05-28-05-08-36
Бурятия, Непал, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Бурятии Людмила Исакова покорила Эверест в 59 лет. Об этом сообщается на странице Центра молодёжного туризма «Байкал» в соцсети «ВКонтакте».
День пограничника отметили в Иркутске28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 27 мая состоялась культурно-патриотическая акция «Боевой расчет».
Подопечных Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, научили прыжкам на батуте в Иркутске28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня защиты детей прыжкам на батуте научили 12 воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска» в возрасте от семи до 10 лет.
Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? 27.05.2019
2019-05-27-19-54-00
Интернет, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? Первым шагом на пути к торговле является тщательное изучение валютного рынка Форекс и принципов работы на нём. Специалисты рекомендуют новичкам записаться на платные или бесплатные тематические семинары, а также дополнительно заняться самостоятельным изучением информации.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
На иркутский тату-фестиваль соберутся мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 7 по 9 июня 2019 года будет проходить международный фестиваль «БайкалТатуФест». На мероприятие приедут мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ. Об этом сообщают организаторы.
Курица, яйца, колбаса – россияне рассказали, что едят в поездах28.05.2019
Интернет, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты проанализировали, чем российские путешественники предпочитают питаться в поездах, и тем самым лишний раз доказали, что в каждой шутке действительно есть доля правды, сообщают argumenti.ru.
Жители Иркутской области высадили около шести тысяч деревьев27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во время акции «Посади дерево – подари планете жизнь» жители региона высадили 5,8 тысяч саженцев. Об этом сообщают организаторы.
Трое жителей Иркутской области подцепили клещевой энцефалит27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей за медпомощью обратились больше 3,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов насекомых. Из них 842 – это дети. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В карнавальном шествии к 68-летию Ангарска приняли участие рекордное количество горожан27.05.2019
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Карнавальным шествием «Весь мир – театр, а мы – актеры» отметили 25 мая ангарчане день рождения города.
В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019»27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019». Фестиваль тюнинга пройдет 1 и 2 июня на территории музейного комплекса ретро-техники. Об этом сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.
В Иркутске на первом фестивале байкальских бууз слепили около 1,5 тысяч поз27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая прошёл первый фестиваль байкальских бууз. Его посетили около 300 человек, сообщают организаторы.
Сергея Левченко госпитализировали из-за боли в спине27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В иркутской зоогалерее кошка выкормила раненого бельчонка27.05.2019
2019-05-27-05-49-20
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее кошка выкормила раненого бельчонка. Об этом пишет на официальной странице в соцсетях директор учреждения Людмила Ивушкина.
УФССП: в Иркутской области злостные алиментщики молодеют27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области средний возраст злостных алиментщиков становится моложе.
Занятия по тушению пожаров прошли для волонтеров Иркутской области27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Занятия по тушению пожаров прошли для волонтеров Иркутской области на Иркутской базе авиационной охраны лесов. В них принял участие председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол.
Жители Черемхово высадили около 30 кустарников черёмухи27.05.2019
Черемхово, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово в сквере «Любовь и голуби» горожане высадили около 30 кустарников черёмухи. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
В Ангарске вслед за Иркутском решили установить свое колесо обозрения27.05.2019
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске вслед за Иркутском решили установить свое колесо обозрения. Аттракцион появится в парке имени 10-летия Ангарска.
Знаком «Горячее сердце» награждены трое жителей Иркутской области27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил знак «Горячее сердце» людям, показавшим примеры мужества и неравнодушия.
Иркутян приглашают на инклюзивный фестиваль в Иркутский зоосад27.05.2019
2019-05-26-22-05-05
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 27 мая с 12:00 до 18:00 пройдет благотворительный праздник – инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».
Где читать свежие новости forex? 26.05.2019
----forex-
Интернет, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - Для того, чтобы трейдер успешно работал на рынке Форекс и получал при этом прибыль, ему необходимо быть не только активным и целеустремленным, но и информационно подкованным. Ведь новости это двигатель рыночных отношений на Форексе. Именно они создают волатильность, благодаря которой цена на активы изменяется и участники торгом имеют возможность получить или не получить прибыль. Особенно новости важны для тех, кто ориентирован на краткосрочные сделки.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске