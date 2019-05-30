Стипендии мэра Иркутска получили больше полусотни талантливых детей

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Очередной конкурс на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска проходил в областном центре с середины апреля 2019. На него было подано 173 заявки. Стипендии учреждены по номинациям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Сольное музыкальное исполнительство».

Компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры музыкального образования гуманитарно-эстетического факультета педагогического института ИГУ Виктора Литвина и заслуженного художника РФ, преподавателя дизайна кафедры архитектуры ИРНИТУ, члена союза художников России Сергея Элояна определило стипендиатов конкурса, рассказали в администрации Иркутска.

Звания «Лауреат» были удостоены 20 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 – в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Стипендиатами с присвоением звания «Дипломант» конкурса стали 15 учащихся в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 учащихся в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Также за подготовку лауреатов и дипломантов конкурса были награждены педагоги.