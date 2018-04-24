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24.04.2018

Столичные идеи: в Санкт-Петербурге появится "туристическая полиция"

Санкт-Петербург, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 2018 года в Санкт-Петербурге планируют создать спецподразделение туристической полиции. Стражей правопорядка подберут из владеющих одним из иностранных языков, проведут с ними установочные занятия, чтобы те могли без барьеров общаться с туристами.

Нововведение станет очередным шагом на пути к созданию имиджа Петербурга как дружелюбного для туристов города. Планируется, что будущим летом на Большой Невке заработают первые плавучие гостиницы. В планах городских властей, что к 2023 году 1,5 миллиона человек будут приезжать в Северную столицу на паромах и лайнерах. Петербург должен стать центром единой круизной сети в России, - сообщают "Аргументы Недели" со ссылкой на информагентства.

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. В соответствии с решением министра до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции будут образованы подразделения туристической полиции. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

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