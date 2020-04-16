Сторонники движения «За правду» в Иркутске помогают пожилым людям доставкой продуктов

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сторонники движения Захара Прилепина «За правду» помогают пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, во время пандемии коронавируса. Они доставляют нуждающимся продукты на дом.

– Ежедневно волонтеры нашего движения готовы оказывать помощь в доставке продуктов и лекарств тем, у кого возникли трудности в связи с самоизоляцией. В непростые времена русские люди всегда должны быть готовы прийти на помощь друг другу, – сообщается в группе иркутских активистов ВКонтакте .

Иркутские волонтёры присоединились общероссийской акции #МыВместе, объявленной движением «За правду».

– Мы находимся в постоянном поиске нуждающихся, созваниваемя с ними и узнаем об их первоочередных потребностях в продуктах и лекарствах, затем – собираем группу, покупаем все необходимое и доставляем на дом, – говорят активисты движения.

Волонтёры принимают заявки по телефону: +7 (904) 110-35-79.