Сторонники «Единой России» организовали фотовыставку бездомных животных

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сторонники «Единой России» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив Иркутского регионального отделения партии и волонтёрами организовали фотовыставку бездомных животных и выставку детских рисунков о них. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Детские рисунки и фотографии животных, находящихся в приютах Иркутской области, развесили на улице Маршалла Конева в микрорайоне Синюшина гора по предложению Председателя совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяны Семейкиной. Конкурс детских рисунков также был организован по ее инициативе в детских садах микрорайона Синюшина гора и среди детей, находящихся на реабилитации в областном учреждении.

Лауреаты конкурса получили дипломы и сладкие призы. Чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных и необходимости оказывать помощь в приютах был проведен концерт-викторина в актовом зале реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Дети отвечали на различные вопросы о животных, а взрослые радовались их правильным ответам. По итогам мероприятия было принято решение лучшие иллюстрации поместить в рамки и организовать постоянную выставку в реабилитационном центре. Лучшими признаны, в первую очередь, фото, на которых запечатлены животные с новыми хозяевами.

Напомним, Всемирный день защиты бездомных животных ежегодно отмечается 17 августа. Эту дату стали отмечать по инициативе Международного общества прав животных с 1992 года.