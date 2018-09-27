Стоянка автомобилей в аэропорту Внуково: особенности и преимущества

Российская Федерация, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Парковка автомобиля – вечная проблема, с которой вынуждены сталкиваться тысячи водителей со всех уголков России. Но одно дело, когда надо припарковать автомобиль на десять минут, чтобы быстро сбегать в магазин. Но что делать, если вы улетаете в отпуск на несколько недель? Можно попробовать оставить свой транспорт на ближайшей к дому стоянке и доехать до аэропорта на общественном транспорте, но чаще всего это будет очень неудобно из-за багажа, который необходимо брать с собой. Такси может выручить в такой ситуации, но и это не всегда вариант, особенно если вы живёте очень далеко от аэродрома. В этом случае лучше обратиться за помощью к автомобильным парковкам, расположенным прямо возле аэропортов. Сейчас существует немало компаний, занимающихся подобной деятельностью, и организация «На Родину» исключением не является. Фирме принадлежит официальная стоянка в аэропорту Внуково – одном из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов России. Поскольку он находится в 10 километров от МКАД, пассажирам удобнее всего добираться до места на собственном транспорте. Парковка располагается вблизи аэропорта, так что долго её искать не придётся. Свой автомобиль можно оставить на любой срок от трёх дней. Охраной и наблюдением за припаркованными машинами занимаются специалисты охранного агентства, так что о безопасности собственного транспортного средства можно не волноваться. Помимо этого на парковке используются современные системы охранной безопасности, обеспечивающие контроль над автопарком 24 часа в сутки. Но условия на стоянке созданы не только для автомобилей, но и для самих пассажиров. На территории парковки можно воспользоваться комнатой отдыха с WI-FI и аппаратом для кофе и чая. Также можно воспользоваться автоматизированным упаковщиком багажа, чтобы на месте разобраться со своими вещами. Администраторы сайта рассказали об отдельных важных преимуществах парковки возле аэропорта. Среди них можно отметить бесплатный трансфер пассажиров до аэропорта и обратно на стоянку. Доставка к терминалам производится на комфортабельных микроавтобусах. Также на сайте можно узнать о системе скидок, текущих акциях и льгот для инвалидов и участников ВОВ. Обо всех ценах и условиях парковки можно узнать на официальном сайте «На родину». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.