Строительство лаборатории Иркутского диагностического центра планируется закончить к 1 июня

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Строительство лаборатории Иркутского областного диагностического центра должно быть завершено к 1 июня. Ежедневно там смогут проводить до 1700 тестов на коронавирус.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 24 апреля на заседании оперативного штаба по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Приангарье, сообщает пресс-служба главы региона.

– С утра сегодня я был в строящейся лабораторной базе Иркутского областного диагностического центра. На трех тысячах квадратных метрах будет располагаться большой центр, где смогут проводить до 1700 тестов на коронавирус. До 1 июня стройка должна быть завершена. Просьба всем заинтересованным министерствам сформировать рабочую группу и четко следовать поставленным срокам. Важно сделать так, чтобы лаборатория была полностью загружена и работала на благо области, – отметил Игорь Кобзев.

Врио губернатора подчеркнул, в сложных условиях, в которых оказались сейчас врачи и их семьи, необходимо приложить максимум усилий, чтобы детям и пожилым родственникам медиков был обеспечен необходимый уход и, в случае необходимости, социальная помощь.

– На встрече с врачами временного штата возник вопрос о дежурных детских садах. Поручаю министерству образования проработать этот вопрос. Пока врачи спасают жизни, их дети должны быть под присмотром, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На 24 апреля в Иркутской области зарегистрировано 85 заразившихся коронавирусной инфекцией, на лечении находятся 58 человек, 23 пациента выздоровели, трое – скончались. По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на сегодня в регионе показатель инфицированных на сто тысяч человек равен 3,5.