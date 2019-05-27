Студенческие отряды ИГУ получили направления на работу

Интернет, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - Для того, чтобы трейдер успешно работал на рынке Форекс и получал при этом прибыль, ему необходимо быть не только активным и целеустремленным, но и информационно подкованным. Ведь новости это двигатель рыночных отношений на Форексе. Именно они создают волатильность, благодаря которой цена на активы изменяется и участники торгом имеют возможность получить или не получить прибыль. Особенно новости важны для тех, кто ориентирован на краткосрочные сделки.