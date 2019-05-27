|Общество
|28.05.2019
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Студенческие отряды ИГУ получили направления на работу
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Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие отряды Иркутского госуниверситета получили направления на работу.
Как сообщает пресс-служба вуза, бойцы студенческих педагогических отрядов ИГУ будут работать в 10 детских оздоровительных лагерях Иркутской области.
Строительный отряд «Монолит» примет участие в межрегиональном проекте «Байкальский студенческий строительный отряд», работодателем которого выступает одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока – АО «Труд». Бойцы отряда проводников «Ритм» традиционно станут проводниками в вагонах Федеральной пассажирской компании. Их направление – юг России (Анапа, Адлер, Кисловодск). Сервисный отряд «Новый век» вольется во Всероссийский студенческий сервисный отряд «Золотая бухта», который этим летом будет работать в Геленджике.