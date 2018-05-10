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10.05.2018

Студент иркутского «Политеха» стал самым молодым почетным донором крови в России

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студент третьего курса Института энергетики ИРНИТУ Владислав Новобрицкий стал самым молодым почетным донором России. На Иркутской областной станции переливания крови ему вручили значок и удостоверение.

Как сообщает пресс-служба вуза, имя будущего энергетика впишут в Книгу рекордов страны. Специалисты оформляют документы. В настоящее время самым молодым почетным донором РФ считается москвич Максим Михайлов. Достижение в 40 кровосдач было зафиксировано в 2017 году, когда ему был 21 год. Владислав Новобрицкий стал почетным донором в 20 лет.

Сейчас на счету «политеховца» уже 42 процедуры сдачи крови. Станцию переливания он посещает раз в две недели. В настоящее время врачи-трансфузиологи порекомендовали ему полгода отдохнуть.

– Желание стать донором появилось после того, как я узнал, что молодая кровь 20-летних намного лучше подходит больным детям. Однако возраст подавляющего большинства желающих сдать кровь – от 30 лет. Первый раз на станцию переливания я пришел в день совершеннолетия – решил в свой праздник сделать доброе дело, – говорит студент.

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