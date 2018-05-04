Студенты иркутских вузов поучаствовали в военно-спортивных играх

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 мая состоялись городские военно-спортивные игры среди студентов, приуроченные ко Дню Победы. Впервые в этом мероприятии приняли участие учащиеся ИрГУПСа, РГУП, ИРНИТУ, БГУ, ИрГАУ. Всего соревновались девять студенческих команд.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, юноши и девушки состязались в стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты, демонстрировали умение оказания первой помощи раненым, навыки ориентирования на местности и работы с картами.

Первые места заняли команды РГУП, ИрГУПСа и ИрГАУ. Победителей состязаний поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– В нашем городе сильны традиции военно-патриотического воспитания. И мы активно продолжаем их развивать. В Иркутске ведет свою работу первый городской центр «Патриот», была создана рота почетного караула, иркутские школьники активно вступают в ряды всероссийского движения «Юнармия», – подчеркнул глава города.

Состязания проходили на территории рощи «Звездочка». Там же состоялся праздничный концерт-митинг для ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятий выступили мэрия областного центра, военно-спортивные клубы «Фронт» и «Партизан», Иркутский государственный университет путей сообщения. Впервые соревнования проходили в статусе городских студенческих военно-спортивных игр.