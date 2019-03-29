«Студвесна» стартует в Иркутской области 1 апреля

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» пройдет в Приангарье с 1 по 18 апреля 2019 года. В нем примут участие более тысячи студентов дневной и заочной форм обучения, аспиранты, а также молодые преподаватели.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона, в областном этапе выступят студенты 36 образовательных организаций из девяти муниципальных образований Иркутской области, будет показано около 350 студенческих работ.

– В 2019 году фестиваль посвящен Году театра. Областной этап фестиваля проходит в формате конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и видео. Также студенческие коллективы представят десять постановок, которые пройдут на протяжении всего фестиваля в вузах и ссузах Иркутска, – отметил заместитель министра по молодежной политике региона Андрей Ахмадулин.

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Церемония открытия состоится 1 апреля в 14.00 в актовом зале Иркутского государственного медицинского университета по адресу: Иркутск, ул. Красного восстания, 2.