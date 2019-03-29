ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
30.03.2019

«Студвесна» стартует в Иркутской области 1 апреля

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» пройдет в Приангарье с 1 по 18 апреля 2019 года. В нем примут участие более тысячи студентов дневной и заочной форм обучения, аспиранты, а также молодые преподаватели.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона, в областном этапе выступят студенты 36 образовательных организаций из девяти муниципальных образований Иркутской области, будет показано около 350 студенческих работ.

– В 2019 году фестиваль посвящен Году театра. Областной этап фестиваля проходит в формате конкурсных смотров номинаций по отдельным направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика и видео. Также студенческие коллективы представят десять постановок, которые пройдут на протяжении всего фестиваля в вузах и ссузах Иркутска, – отметил заместитель министра по молодежной политике региона Андрей Ахмадулин.

КООРДИНАТЫ:

  • Церемония открытия состоится 1 апреля в 14.00 в актовом зале Иркутского государственного медицинского университета по адресу: Иркутск, ул. Красного восстания, 2.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске